Arrestato ex consulente finanziario

consulente finanziario continuava ad esercitare e ingannava i clienti con false promesse di guadagno. La Guardia di finanza di Bergamo ha Arrestato D.N. 62 anni, residente a Comun Nuovo: deve rispondere di truffa, appropriazione indebita, abusivismo finanziario e bancario, destinatario di un sequestro preventivo per 1,3 milioni di euro, frutto dell’attività illecita. L’indagine, coordinata dal pm Emma Vittorio e svolta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha preso il via da una decina di querele sporte da persone truffate. In particolare dalla figlia di uno dei clienti raggirati che dopo la morte del padre dovendo ricostruire le sue possidenze ai fini della successione si era accorta che sui rapporti bancari non vi erano più le somme di denaro di cui era proprietario. Ilgiorno.it - Arrestato ex consulente finanziario Leggi su Ilgiorno.it Nonostante fosse stato radiato dall’albo da 6 anni (è stato iscritto fino al 2019) un excontinuava ad esercitare e ingannava i clienti con false promesse di guadagno. La Guardia di finanza di Bergamo haD.N. 62 anni, residente a Comun Nuovo: deve rispondere di truffa, appropriazione indebita, abusivismoe bancario, destinatario di un sequestro preventivo per 1,3 milioni di euro, frutto dell’attività illecita. L’indagine, coordinata dal pm Emma Vittorio e svolta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha preso il via da una decina di querele sporte da persone truffate. In particolare dalla figlia di uno dei clienti raggirati che dopo la morte del padre dovendo ricostruire le sue possidenze ai fini della successione si era accorta che sui rapporti bancari non vi erano più le somme di denaro di cui era proprietario.

