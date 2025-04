Arrestato e rimpatriato 33ennne non potrà tornare prima di 5 anni

anni, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti penali a carico, in particolare per reati legati agli stupefacenti. Sabato scorso, operatori della sezione di polizia giudiziaria della municipale hanno Arrestato l'uomo, identificato come H.K., sorpreso mentre spacciava sostanze stupefacenti nel quartiere Umbertino. Dopo l'identificazione certa, è emerso che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati, tra cui spaccio e occupazione abusiva dell’ex Rsa Mazzini. Lunedì, il Tribunale della Spezia ha convalidato l’arresto, disponendo per il soggetto l’obbligo di firma in questura. Lanazione.it - Arrestato e rimpatriato 33ennne, non potrà tornare prima di 5 anni Leggi su Lanazione.it La Spezia, 9 aprile 2025 - La stretta collaborazione tra la polizia di Stato e la polizia locale della Spezia ha condotto al rimpatrio di un cittadino tunisino di 33, irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti penali a carico, in particolare per reati legati agli stupefacenti. Sabato scorso, operatori della sezione di polizia giudiziaria della municipale hannol'uomo, identificato come H.K., sorpreso mentre spacciava sostanze stupefacenti nel quartiere Umbertino. Dopo l'identificazione certa, è emerso che il soggetto era già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di reati, tra cui spaccio e occupazione abusiva dell’ex Rsa Mazzini. Lunedì, il Tribunale della Spezia ha convalidato l’arresto, disponendo per il soggetto l’obbligo di firma in questura.

Arrestato e rimpatriato 33ennne, non potrà tornare prima di 5 anni. Uomo pestato e rapinato in strada, l'aggressore scovato in Svizzera. Pusher irriducibile: terzo arresto in poche settimane ma non abbandona la postazione il 30 novembre 2018. Ne parlano su altre fonti

Condannato a 18 anni per traffico internazionale di droga, 33enne tenta fuga all'estero: arrestato. Aveva importato chili di cocaina dal Brasile - TREVISO - Era stato condannato a 18 anni per traffico internazionale di droga, ma l'uomo, un 33enne brasiliano, ha pensato di fuggire tentando di imbarcarsi su un volo per Alicante. L'episodio si ... (ilgazzettino.it)

Avetrana, 33enne in sorveglianza speciale beccato in moto a Manduria: arrestato dopo un inseguimento - AVETRANA - Un 33enne di Avetrana è stato arrestato in flagranza di reato per aver violato gli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Durante un controllo del ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Cosenza: agli arresti domiciliari trovato con 10 grammi di cocaina, arrestato 33enne - COSENZA – La Polizia ha arrestato durante un servizio di controllo del territorio in un noto quartiere ad elevata densità criminale, un giovane di 33 anni. Gli agenti hanno proceduto al ... (quicosenza.it)