Arrampicata sportiva addio combinata! A Los Angeles 2028 si assegneranno sei titoli | cosa cambia per l’Italia

Arrampicata sportiva fece il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, debuttando con il tanto discusso format della combinata: gli atleti si cimentavano nelle tradizionali specialità di questo sport (lead, boulder, speed) e, tramite un calcolo speciale, veniva stilata la classifica che assegnava le medaglie. Il gradimento per questa disciplina fu così elevato che a Parigi 2024 venne raddoppiato il numero di titoli in palio: la combinata riguardava soltanto le due prove tecniche (boulder e lead), mentre lo speed era stato separato.L’Arrampicata sportiva piace così tanto che a Los Angeles 2028 si svolgerà nella sua piena forma: addio definitivo alla combinata, ogni specialità avrà il suo Campione Olimpico e il suo podio. Si assegneranno così tre titoli per sesso: uno nello speed, uno nel boulder e uno nel lead. Oasport.it - Arrampicata sportiva, addio combinata! A Los Angeles 2028 si assegneranno sei titoli: cosa cambia per l’Italia Leggi su Oasport.it L’fece il proprio esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020, debuttando con il tanto discusso format della: gli atleti si cimentavano nelle tradizionali specialità di questo sport (lead, boulder, speed) e, tramite un calcolo speciale, veniva stilata la classifica che assegnava le medaglie. Il gradimento per questa disciplina fu così elevato che a Parigi 2024 venne raddoppiato il numero diin palio: lariguardava soltanto le due prove tecniche (boulder e lead), mentre lo speed era stato separato.L’piace così tanto che a Lossi svolgerà nella sua piena forma:definitivo alla, ogni specialità avrà il suo Campione Olimpico e il suo podio. Sicosì treper sesso: uno nello speed, uno nel boulder e uno nel lead.

Lutto nel mondo federale: addio ad Andrea Mellano. Addio a Katia Salvi. Giovanni Cantamessa, un addio da tutto il mondo dell'arrampicata. Hansjörg Auer, David Lama, Jess Roskelley: addio all’ultima speranza. Lutto nel mondo federale: addio all'azzura Elisabeth Lardschneider. Arrampicata sportiva, addio combinata! A Los Angeles 2028 si assegneranno sei titoli: cosa cambia per l’Italia. Ne parlano su altre fonti

Combinata nordica: prima vittoria per Ilkka Herola nel giorno dell’addio di Jarl Magnus Riiber - Ultima gara del weekend di Oslo per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile ... Giornata storica per questo sport: arriva infatti il ritiro ufficiale davanti al proprio pubblico ... (oasport.it)