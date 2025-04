Ilgiorno.it - Arianna Mattioli vince il Festival Falck

Il cortometraggio "Nina" diè il vincitore della terza edizione delEnrico, prodotto dall’omonimo istituto professionale in collaborazione con Daitona e Alfiere Productions e con il sostegno di Fondazione Alia, in partnership con CS Cinema Milano. Proclamato come miglior opera durante la premiazione al Cinema Rondinella, "Nina" racconta la storia di Emanuela, interpretata da Anna Ferzetti, una madre lavoratrice e separata, alle prese con le sfide della genitorialità tra il figlio maggiore e la figlia minore, Nina, nata con la sindrome di Down. L’opera punta i riflettori su una tematica delicata e spesso trascurata: il vissuto quotidiano di famiglie che affrontano le sfide legate alla disabilità, lontano dagli stereotipi eroici o dalle narrazioni compassionevoli.