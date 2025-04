Arezzo due misure di prevenzione del Questore contro soggetti pericolosi | una donna allontanata dalla città per due anni

Arezzo ha emesso due provvedimenti amministrativi nei confronti di altrettante persone ritenute socialmente pericolose, al termine di due distinti interventi che hanno evidenziato comportamenti gravi e devianti.Nel primo caso, una donna in evidente stato di ebbrezza ha aggredito quattro agenti intervenuti in suo aiuto, causando loro lesioni. Per questo episodio, il Questore di Arezzo, Dott.ssa Di Lorenzo, ha emesso nei suoi confronti un avviso orale, invitandola formalmente a tenere una condotta conforme alla legge. In caso contrario, potranno essere adottate misure più restrittive.Nel secondo episodio, una donna è stata fermata dalle Volanti per un controllo mentre viaggiava in auto con la figlia minore. All’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una notevole quantità di merce appena rubata da tre esercizi commerciali del centro città. Lortica.it - Arezzo, due misure di prevenzione del Questore contro soggetti pericolosi: una donna allontanata dalla città per due anni Leggi su Lortica.it La Polizia di Stato diha emesso due provvedimenti amministrativi nei confronti di altrettante persone ritenute socialmente pericolose, al termine di due distinti interventi che hanno evidenziato comportamenti gravi e devianti.Nel primo caso, unain evidente stato di ebbrezza ha aggredito quattro agenti intervenuti in suo aiuto, causando loro lesioni. Per questo episodio, ildi, Dott.ssa Di Lorenzo, ha emesso nei suoi confronti un avviso orale, invitandola formalmente a tenere una condotta conforme alla legge. In caso contrario, potranno essere adottatepiù restrittive.Nel secondo episodio, unaè stata fermata dalle Volanti per unllo mentre viaggiava in auto con la figlia minore. All’interno del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una notevole quantità di merce appena rubata da tre esercizi commerciali del centro

Arezzo, trovata con la refurtiva in macchina: non potrà tornare per due anni. Morto nel cantiere padre di due figli, fatale la caduta dal mezzo meccanico nel cantiere del Comune. "Una vita tra lavoro e famiglia". Due giovani aretini imboccano l'A1 e vengono fermati: nella Golf avevano un chilo di droga. Arrestati. Arezzo, rapina in centro. I commercianti chiedono interventi per la sicurezza urbana. Ternana-Arezzo, vendita biglietti vietata ai tifosi aretini. Vigili del fuoco morti per una rara malattia ad Arezzo. I familiari: “Ora si faccia un’indagine”. Ne parlano su altre fonti

Sicurezza stradale ad Arezzo: calo degli incidenti e nuove misure in Prefettura - Si è svolta ieri in Prefettura la riunione dell’Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale e la prevenzione dell ... della Provincia di Arezzo, delle Polizie Municipali dei Comuni ... (lanazione.it)

Prevenzione del tumore del colon-retto: le iniziative di Asl Toscana sud est e Calcit - Asl Toscana sud est e Calcit ancora una volta uniti per promuovere la prevenzione. Per il mese di marzo dedicato alla prevenzione del tumore del colon-retto, sono in programma due iniziative dedicate ... (www3.saturnonotizie.it)

Portoferraio, notificate tre misure di prevenzione - I carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno proceduto a notificare la misura di prevenzione dell’Avviso Orale a due minori. Le misure di prevenzione, emesse dall’Autorità di PS ... (tenews.it)