Lortica.it - Arezzo, colpo grosso a Pescara: decide Tavernelli al 94?

I due “T”, Trombini e, affondano il: il primo con tre ottimi interventi, il secondo con un gran gol a giro nel recupero che gli vale il massimo dei voti.Pagelle:Trombini 7 – Sicuro e reattivo, salva il risultato in almeno tre occasioni.Renzi 6,5 – Attento in fase difensiva, si fa trovare pronto.Gilli 6,5 – Ordinato e concreto, tiene bene la posizione.Chiosa 6,5 – Esperienza e solidità nel cuore della difesa.Righetti 6,5 – Spinge quando può e copre con intelligenza.Mawuli 5 – Giornata opaca, fatica a entrare nel vivo del gioco.Guccione 6,5 – Qualità e corsa al servizio della squadra.Dezi 6,5 – Si muove bene tra le linee, crea spazi.Pattarello 6,5 – Colpisce un palo, si sacrifica anche in fase difensiva, ma si fa ammonire ed era diffidato: salterà la prossima.Ravasio 6 – Lotta, ma si vede poco in zona gol.