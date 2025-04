Arena la produzione di occhialini da nuoto torna in Italia

Arena affida nuovamente la produzione degli occhialini da nuoto all’Italia, riportando la filiera in Emilia dopo un periodo in Cina. La decisione nasce dal nuovo contesto geopolitico globale. In particolare, riguarda il modello The One Plus, che viene ora prodotto da Lar di Campogalliano (Modena). L’azienda inaugura un reparto dedicato esclusivamente ad Arena, grazie a un investimento iniziale di 3 milioni di euro.“Frammentare il rischio e accorciare la filiera è essenziale nel nuovo contesto geopolitico, e l’Italia rappresenta per noi una risposta in termini di qualità, sostenibilità e affidabilità produttiva”, dichiara Peter Graschi, Ceo di Arena.L’accordo prevede una fornitura esclusiva di dieci anni per Arena, con una capacità iniziale di 600 mila occhialini da nuoto nel 2025, che raggiungerà i 2 milioni a regime, grazie al raddoppio degli impianti in Emilia. Leggi su Ildenaro.it affida nuovamente ladeglidaall’, riportando la filiera in Emilia dopo un periodo in Cina. La decisione nasce dal nuovo contesto geopolitico globale. In particolare, riguarda il modello The One Plus, che viene ora prodotto da Lar di Campogalliano (Modena). L’azienda inaugura un reparto dedicato esclusivamente ad, grazie a un investimento iniziale di 3 milioni di euro.“Frammentare il rischio e accorciare la filiera è essenziale nel nuovo contesto geopolitico, e l’rappresenta per noi una risposta in termini di qualità, sostenibilità e affidabilità produttiva”, dichiara Peter Graschi, Ceo di.L’accordo prevede una fornitura esclusiva di dieci anni per, con una capacità iniziale di 600 miladanel 2025, che raggiungerà i 2 milioni a regime, grazie al raddoppio degli impianti in Emilia.

