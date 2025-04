Arena di Verona | Placido Domingo Carreras Bocelli e Pausini celebrano Pavarotti 90

Leggi su Ildenaro.it

Sarà Laural’ospite d’eccezione di90, il grande evento organizzato per il 30 settembre all’diper celebrare il maestro a 90 anni dalla sua nascita. Non hanno voluto mancare all’appuntamento neppure amici e colleghi di una vita, come PlácidoJoséche, insieme a, hanno dato vita al leggendario trio de I Tre Tenori. Poi Andrea, Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo, Jonathan Tetelman, Fabio Sartori, i soprani Angela Gheorghiu, Mariam Battistelli, Carmen Giannattasio e Giulia Mazzola. E l’evento, prodotto da Friends&Partners e organizzato dalla Fondazione Luciano, sarà allargato ai protagonisti del pop. “Ci saranno anche tanti volti nuovi ei giovani della Fondazionee questo credo sia il modo più giusto per festeggiare l’evento – ha detto Alice, figlia del tenore, nata il 12 ottobre del 1935 e scomparsa il 6 settembre 2007 -.