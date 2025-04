Lanazione.it - Arcivescovo e priore a Roma da Crosetto. E la sindaca va a parlare con i frati

L’di Firenze Gherardo Gambelli e ildi Santo Spirito, padre Giuseppe Pagano (foto), venerdì scorso, a, hanno incontrato il ministro della Difesa, Guido, perdella questione ’Rsa di lusso’ nell’ex caserma Ferrucci. Bocche cucite sia nella Capitale che nel convento agostiniano, probabilmente per evitare che una fuga di notizie possa mandare a monte un dialogo appena aperto. Quello che trapela da ambienti ministeriali è che Gambelli e Pagano avrebbero illustrato il progetto del polo culturale ache pare abbia assicurato tutto il suo interessamento. Anche se, come confermato più volte, l’ultima parola dovrà dirla Difesa Servizi che ha aggiudicato il bando per la gestione trentennale dell’ex Distretto militare d’Oltrarno alla società Fastpol. Ma non è tutto.