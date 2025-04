Metropolitanmagazine.it - Archiviata l’indagine per peculato contro l’ex ministro Sangiuliano

Il tribunale dei ministri ha decretato l’archiviazione delpere rivelazione di segreto d’ufficio avviata nell’estate del 2024 nei confronti di Gennaro, che all’epoca ricopriva il ruolo didella Cultura nel governo di Giorgia Meloni. Il caso riguardava i rapporti fra il politico e Maria Rosaria Boccia, una sua ex consulente, con la quale, durante il suo incarico, aveva viaggiato spesso. La donna, in quel periodo, aveva inoltre avuto accesso a parecchi documenti interni al ministero.resta indagato dalla Corte dei conti per un possibile danno erariale, legato alle spese effettuate nel corso dei viaggi istituzionali fatti insieme a Boccia.Il caso– BocciaTutto aveva avuto inizio lo scorso 26 agosto, quando sul suo profilo Instagram la quarantunenne Boccia aveva postato uno scatto che la ritrae accanto a, scrivendo: «Grazie aldella Cultura Gennaroper la nomina a Consigliere delper i Grandi Eventi».