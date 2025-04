ArcelorMittal presidio davanti la Regione e assemblea Cgil

assemblea dei Lavoratori alla presenza del coordinatore nazionale Fiom per la siderurgia, Loris Scarpa, si è svolto nella mattinata un incontro tra organizzazioni sindacali FIM-FIOM-UILM, direzione aziendale e Regione Campania. Durante l’incontro i Lavoratori in sciopero hanno manifestato e presidiato nei pressi degli uffici regionali”.Cosi i segretari Generali Fiom Avellino e Fiom Campania G. Morsa-M. Guglielmi sulla vertenza ArcelorMittal:“Abbiamo chiesto alla multinazionale indiana di ritirare la procedura di “cessazione attività”avviata il 13 marzo 2025 e di costruire nei tempi necessari e richiesti un percorso alternativo alla chiusura che possa determinare una continuità industriale, produttiva ed occupazionale.Abbiamo ribadito con forza che non accetteremo mai soluzioni che portino alla dismissione di una realtà storica e fondamentale per il territorio Irpino, già fortemente colpito da una pesante deindustrializzazione e che negli anni ha prodotto migliaia di espulsioni di lavoratori dai cicli produttivi oltre ad un lento e drammatico fenomeno di spopolamento di intere aree interne. Anteprima24.it - ArcelorMittal, presidio davanti la Regione e assemblea Cgil Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minuti“Dopo l’dei Lavoratori alla presenza del coordinatore nazionale Fiom per la siderurgia, Loris Scarpa, si è svolto nella mattinata un incontro tra organizzazioni sindacali FIM-FIOM-UILM, direzione aziendale eCampania. Durante l’incontro i Lavoratori in sciopero hanno manifestato e presidiato nei pressi degli uffici regionali”.Cosi i segretari Generali Fiom Avellino e Fiom Campania G. Morsa-M. Guglielmi sulla vertenza:“Abbiamo chiesto alla multinazionale indiana di ritirare la procedura di “cessazione attività”avviata il 13 marzo 2025 e di costruire nei tempi necessari e richiesti un percorso alternativo alla chiusura che possa determinare una continuità industriale, produttiva ed occupazionale.Abbiamo ribadito con forza che non accetteremo mai soluzioni che portino alla dismissione di una realtà storica e fondamentale per il territorio Irpino, già fortemente colpito da una pesante deindustrializzazione e che negli anni ha prodotto migliaia di espulsioni di lavoratori dai cicli produttivi oltre ad un lento e drammatico fenomeno di spopolamento di intere aree interne.

