ArcelorMittal non si ferma la lotta dei lavoratori contro la multinazionale indiana

Dopo l'assemblea dei lavoratori di ieri, alla presenza del coordinatore nazionale Fiom per la siderurgia, Loris Scarpa, si è svolto nella mattinata un incontro tra organizzazioni sindacali FIM-FIOM-UILM, direzione aziendale e regione Campania. Durante l'incontro i lavoratori in sciopero hanno.

