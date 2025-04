Sport.quotidiano.net - Arbitro siciliano aggredito ad Acireale: violenza nei campionati dilettantistici

Le immagini shock del 19enneinseguito e picchiato addurante una partita di under 17 sono diventati “virali“ negli ultimi giorni. Reazioni indignate di fronte a scene di ordinaria follia e che si ripetono purtroppo ogni weekend neie giovanili. Direttori di gara aggrediti, scazzottate fra calciatori in campo, risse in tribuna fra gli adulti. I referti medici e i bollettini del giudice sportivo non fanno altro che certificare quanto avviene all’interno e all’esterno del retangolo di gioco: l’altro calcio, quello distante dai riflettori, è purtroppo in mano ai violenti. E l’, spesso giovanissimo, è il bersaglio preferito non solo di calciatori irascibili, ma delle tifoserie di genitori ultras. "Ho visto la madre di un, in tribuna, che piangeva per gli insulti rivolti al figlio 15enne", rivela un dirigente di una scuola calcio milanese.