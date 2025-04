Internews24.com - Arbitro Inter Cagliari, dirige Di Bello: i precedenti con il fischietto

Leggi su Internews24.com

di RedazioneDi: icon il, designato ad arbitrare la sfida di sabato pomeriggioSabato alle 18 si gioca il match tra, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per l’incontro valevole per la 32a giornata di Serie A : ecco dunque l’cherà, sfida che andrà in scena sabato 12 aprile alle ore 18 allo stadio San Siro. Il match sarà diretto da Marco Di, della sezione di Brindisi. Ilsarà assistito da Berti e Cecconi, mentre Perenzoni sarà il IV Ufficiale. Al Var Chiffi insieme all’AVar Paterna.Il direttore di gara pugliese torna are una gara dell’per la prima volta in questa stagione. Il bilancio con lui in campo sorride ai nerazzurri: in 14, l’non ha mai perso, collezionando dieci successi e quattro pareggi.