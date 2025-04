Internews24.com - Arbitro Inter Cagliari, designato il fischietto per il match di Serie A

di Redazioneilper ildiA, in programma sabato pomeriggio alle 18Sabato pomeriggio andrà in scena ilvalido per la 32ª giornata del Campionato diA 2024/25,, I nerazzurri alle ore 18:00 saranno impegnati a San Siro per cercare di tornare alla vittoria dopo la battuta d’arresto rimediata al Tardini contro il Parma. La vittoria importante in Champions League con il Bayern può essere la dose di fiducia giusta per ritrovare il successo anche inA. Di seguito la designazione arbitrale completa per il:A dirigere l’incontro sarà il signor Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Berti e Cecconi. Il quarto uomo sarà Perenzoni, mentre VAR e AVAR saranno rispettivamente affidati a Chiffi e Paterna.