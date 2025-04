Arbitro aggredito a Riposto solidarietà della Lazio | Forza Diego siamo con te

Diego, siamo qui in ritiro in Norvegia per la partita di domani sera: noi giocatori, lo staff e tutto il club siamo al tuo fianco, la violenza non deve mai esistere". Parole del capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, che in un video postato sui social della società si rivolge a Diego. Cataniatoday.it - Arbitro aggredito a Riposto, solidarietà della Lazio: "Forza Diego, siamo con te" Leggi su Cataniatoday.it "Ciaoqui in ritiro in Norvegia per la partita di domani sera: noi giocatori, lo staff e tutto il clubal tuo fianco, la violenza non deve mai esistere". Parole del capitano, Mattia Zaccagni, che in un video postato sui socialsocietà si rivolge a

Aggressione all’arbitro 19enne: per la squadra RSC Riposto esclusione dal campionato e squalifiche fino…. Arbitro aggredito in Sicilia nei playoff U17 con calci e pugni: Riposto esclusa dal campionato e squalifiche fino al 2030. Arbitro aggredito a Riposto, calcio sconfitto, societa' malata. Condanna generale ma non basta. La Under 17 del Riposto esclusa dal campionato dopo le botte all’arbitro e sette giocatori squalifica.... Follia sul campo da calcio, arbitro brutalmente aggredito in Sicilia. La selvaggia aggressione all'arbitro in una partita in Sicilia che ha provocato la protesta dell'Aia. Ne parlano su altre fonti

Vergogna in Sicilia, arbitro aggredito: Risposto esclusa, squalifiche fino al 2030! - In una partita di playoff tra Allievi Under 17, il direttore di gara, un ragazzo di 19 anni, è stato aggredito da squadra e tifosi ... (ilromanista.eu)

Arbitro aggredito in Sicilia nei playoff U17 con calci e pugni: Riposto esclusa dal campionato e squalifiche fino al 2030 - L'arbitro di una gara U17 in Sicilia era stato aggredito dai tesserati del Riposto, squadra ora esclusa dalla competizione: squalifiche per 11 tra dirigenti e giocatori, alcuni fino al 2030 ... (sport.virgilio.it)

Brutale aggressione all’arbitro: Riposto esclusa dal campionato, squalifiche fino al 2030! - La decisione del giudice sportivo dopo il vergognoso finale di una partita di playoff in Sicilia, con vittima un direttore di gara 19enne ... (corrieredellosport.it)