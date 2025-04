Arbitro aggredito a Riposto il giudice della Figc | violenza inaudita

violenza inaudita": cosi' il giudice sportivo della Lega Dilettanti comitato Sicilia motiva la stangata al Riposto, dopo l'aggressione all'Arbitro 19enne nel campionato U.17. Il club siciliano è stato escluso dal campionato '25-'26, undici in tutto i giocatori squalificati. Squalificato. Cataniatoday.it - Arbitro aggredito a Riposto, il giudice della Figc: "violenza inaudita" Leggi su Cataniatoday.it Una "": cosi' ilsportivoLega Dilettanti comitato Sicilia motiva la stangata al, dopo l'aggressione all'19enne nel campionato U.17. Il club siciliano è stato escluso dal campionato '25-'26, undici in tutto i giocatori squalificati. Squalificato.

Arbitro aggredito a calci e pugni in campo durante playoff di calcio under 17. Aggressione all’arbitro 19enne: per la squadra RSC Riposto esclusione dal campionato e squalifiche fino…. Arbitro aggredito a Riposto, solidarietà della Lazio: 'Forza Diego, siamo con te'. Arbitro aggredito e picchiato durante una partita Under 17 a Riposto (CT): squadra esclusa dal campionato e stangata a undici giocatori. Giovane arbitro aggredito a Riposto (CT), Il Panathlon Club di Trapani chiede l’intervento del Governo. Arbitro aggredito a Riposto: squadra esclusa e stangata per i calciatori. Ne parlano su altre fonti

Arbitro aggredito in Sicilia, il messaggio della Lazio: "Non mollare". Squalifiche fino al 2030 per il Riposto - Anche la Lazio si è schierata a fianco di Diego Alfonzetti, l`arbitro di 19 anni della sezione di Acireale aggredito durante una partita del campionato provinciale. (calciomercato.com)

Arbitro aggredito e picchiato durante una partita Under 17 a Riposto (CT): squadra esclusa dal campionato e stangata a undici giocatori - La squadra Rsc Riposto esclusa dal campionato Allievi/under 17 per la stagione 2025-2026, otto calciatori "esclusi da qualsiasi rango o categoria fino al 5 aprile del 2030", altri due squalificati per ... (ilsicilia.it)

Arbitro aggredito in Sicilia: Riposto esclusa dal campionato e squalifiche fino al 2030 - Maxi stangata in Under 17 per l'RSC Riposto dopo l'aggressione ai danni dell'arbitro. L'AIA aveva 'oscurato' il proprio sito per denunciare l'ennesimo episodio di violenza, oggi la condanna del club ... (sport.sky.it)