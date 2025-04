Sololaroma.it - Aquilani su Spalletti: “Geniale, trasmette passione. Vi racconto un aneddoto”

Nel corso del suo primo mandato da allenatore della Roma, Luciano, tra il 2005 ed il 2009 conquistò due Coppa Italia (2007 e 2008) e una Supercoppa Italiana (2007). A conquistare quei due trofei fu anche Alberto, che proprio in quegli anni maturò calcisticamente anche grazie al tecnico toscano.Per il classe ’84 dunquefu una figura importante per il proprio percorso di crescita all’interno di una Roma che in quegli anni lottava con l’Inter per lo Scudetto. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Cronache di Spogliatoio,ha parlato del personaggio e delle esperienze vissute con l’allenatore di Certaldo.: “mi suonò all’una di notte”Queste le parole di, a cominciare dalle qualità dell’attuale Commissario Tecnico della Nazionale: “era