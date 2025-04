Apriamo una sala | la proposta del produttore Pietro Valsecchi per salvare i cinema romani e non solo

salvare gli storici cinema romani destinati al cambio d'uso, il produttore Pietro Valsecchi lancia un'iniziativa di azionariato popolare: 1000 euro a testa per diventare azionisti di una sala. Una proposta esportabile ovunque. Comingsoon.it - Apriamo una sala: la proposta del produttore Pietro Valsecchi per salvare i cinema romani (e non solo) Leggi su Comingsoon.it Pergli storicidestinati al cambio d'uso, illancia un'iniziativa di azionariato popolare: 1000 euro a testa per diventare azionisti di una. Unaesportabile ovunque.

Apriamo una sala: la proposta del produttore Pietro Valsecchi per salvare i cinema romani (e non solo). Pietro Valsecchi lancia “Apriamo una sala”: il progetto per salvare i cinema storici di Roma. Ne parlano su altre fonti

Apriamo una sala: la proposta del produttore Pietro Valsecchi per salvare i cinema romani (e non solo) - Per salvare gli storici cinema romani destinati al cambio d'uso, il produttore Pietro Valsecchi lancia un'iniziativa di azionariato popolare: 1000 euro a testa per diventare azionisti di una sala. Una ... (comingsoon.it)

“Apriamo una sala”: la sfida di Pietro Valsecchi per salvare i cinema storici di Roma (e non solo) - AGI - Un cinema sempre pieno, condiviso da migliaia di persone, per ridare vita e futuro alle sale storiche di Roma. È questa la visione lanciata dal produttore Pietro Valsecchi – volto noto del cinem ... (msn.com)

Cinema, Valsecchi lancia una colletta per comprare una sala ex Ferrero: «Mille euro a testa e diventiamo tutti proprietari» - La proposta agli operatori culturali che in questi mesi si sono mobilitati contro la chiusura delle sale: «Siamo già 5mila, facciamo pressione sulla proprietà» ... (roma.corriere.it)