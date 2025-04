Appuntamento in biblioteca per grandi e piccini all' insegna dei giochi da tavolo

biblioteca Comunale di Riccione torna ad aprirsi al gioco e alla socialità con un nuovo Appuntamento di “BiblioPlay. giochi e sfide in biblioteca”, in programma domenica 13 aprile (dalle 16:00 alle 19:00), presso la propria sede (viale Lazio, 10).L'iniziativa, pensata per tutte le età, è. Riminitoday.it - Appuntamento in biblioteca per grandi e piccini, all'insegna dei giochi da tavolo Leggi su Riminitoday.it LaComunale di Riccione torna ad aprirsi al gioco e alla socialità con un nuovodi “BiblioPlay.e sfide in”, in programma domenica 13 aprile (dalle 16:00 alle 19:00), presso la propria sede (viale Lazio, 10).L'iniziativa, pensata per tutte le età, è.

Appuntamento in biblioteca per grandi e piccini, all'insegna dei giochi da tavolo. Alla Biblioteca comunale di Russi un’altra domenica per grandi e piccini tra parole e gioco. Un mese di eventi e appuntamenti per grandi e piccini. Chieri. Tanti eventi alla Biblioteca Civica per grandi e piccini. Appuntamento in biblioteca per grandi e piccini, all'insegna dei giochi da tavolo. BiblioAppuntamenti a Perugia tra libri, incontri e attività per grandi e piccini. Ne parlano su altre fonti

Ceva, doppio appuntamento in Biblioteca civica con “Animali in viaggio” - Il libro di Claudia Fachinetti parla a grandi e piccini e ci trasporta ... ed è per questo che la Biblioteca ha organizzato eccezionalmente un doppio appuntamento all’interno della stessa ... (targatocn.it)

Alla Biblioteca comunale di Russi un’altra domenica per grandi e piccini tra parole e gioco - Secondo appuntamento a partire dalle ore 9.00 con ... 10, al fine di promuovere una maggiore fruizione della biblioteca comunale e favorire l’incontro tra generazioni, utilizzando la lettura ... (ravenna24ore.it)

Guilcier, appuntamento in biblioteca con le tradizioni di Pasqua - Un viaggio tra riti e tradizioni per grandi e piccini”. Come location sono state le scelte le biblioteche comunali di Abbasanta (il 7 aprile 15,30) Boroneddu (il 27 marzo alle 16), Ghilarza ... (unionesarda.it)