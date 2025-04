Approvato il progetto per l’ampliamento del cimitero di Grisì a Monreale

Monreale – La Giunta comunale di Monreale, presieduta dal sindaco Arcidiacono, ha Approvato il progetto esecutivo per i lavori di ampliamento del cimitero comunale della frazione di Grisì. L'intervento, il cui costo complessivo è stato preventivato in 614.488 euro, consentirà di aumentare la disponibilità di sepolture nel camposanto della piccola frazione Monrealese. Il progetto, redatto .(Monrealelive.it)

