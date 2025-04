Quifinanza.it - Apple restituisce a Microsoft il testimone di società più capitalizzata al mondo

Leggi su Quifinanza.it

Il crollo registrato danelle ultime sedute ha riportato in alto, che torna ad essere laquotata con più valore al. Alla chiusura delle contrattazioni ieri,valeva 2,64 trilioni di dollari, appena sopra quella diche è tornata a 2,59 trilioni di dollari. La casa della Mela ha pagato dazio per la guerra commerciale avviata da Trump, soprattutto nei confronti della Cina, rispetto alla quale ha annunciato tariffe sino al 104%.In quattro sedute in fumo quasi un quarto del suo valoreha chiuso le contrattazioni ieri a 172,42 dollari, in ribasso del 4,98%. In una settimana, ladi Cupertino ha perso circa il 23%, mentre la performance da inizio anno fa segnare un calo di oltre il 31%.Questa performance si confronta con un indice tecnologico Nasdaq che ha perso il 13% in una settimana ed un 20% da inizio anno.