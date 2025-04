Appiano Gentile Inter | la squadra mette nel mirino il Cagliari Taremi recupera?

Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano GentileTutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile.L’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla sfida del fine settimana contro il Cagliari. Out per infortunio Taremi, Zielinski e Dumfries. Dovrebbe rivedersi Dimarco. Nella rifinitura di oggi ad Appiano Gentile il tecnico nerazzurro ha provato tra i titolari Arnautovic e Frattesi al poto di Correa e Barella.Indice dei ContenutiInfortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurraProbabile formazione InterSqualificati Inter: chi salta il prossimo matchDiffidati Inter: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurriInter Cagliari streaming LIVE e diretta tv: dove vederlaCalendario Serie A 2024/2025: le partite in programmaClassifica Serie A 2024/2025Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurraTaremi: risentimento agli adduttori della coscia sinistra. Internews24.com - Appiano Gentile Inter: la squadra mette nel mirino il Cagliari. Taremi recupera? Leggi su Internews24.com di RedazioneLe ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news daTutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da.L’di Simone Inzaghi si prepara alla sfida del fine settimana contro il. Out per infortunio, Zielinski e Dumfries. Dovrebbe rivedersi Dimarco. Nella rifinitura di oggi adil tecnico nerazzurro ha provato tra i titolari Arnautovic e Frattesi al poto di Correa e Barella.Indice dei ContenutiInfortunati: la situazione dall’infermeria nerazzurraProbabile formazioneSqualificati: chi salta il prossimo matchDiffidati: chi è a rischio squalifica tra i nerazzurristreaming LIVE e diretta tv: dove vederlaCalendario Serie A 2024/2025: le partite in programmaClassifica Serie A 2024/2025Infortunati: la situazione dall’infermeria nerazzurra: risentimento agli adduttori della coscia sinistra.

L'allenamento dei nerazzurri con l’Italia al BPER Training Centre. Inter, i tifosi caricano la squadra in vista della Juventus. L'Inter cerca la scossa dopo la sconfitta contro la Juventus: dirigenza ad Appiano, Marotta e Inzaghi a colloquio con la squadra. Inter, giornata stupenda per i ragazzi della squadra DCPS, che hanno incontrato giocatori, allenatore e dirigenti. Inter: squadra già in campo ad Appiano, punta il Lecce. Sky - Inzaghi ritrova Lautaro, Thuram e Dumfries. Lunedì esami per il Toro e Denzel: il punto da Appiano Gentile. Ne parlano su altre fonti

Inter già ad Appiano Gentile: il programma post Bayern Monaco – Sky - L'Inter è già rientrata a Milano, tanto da recarsi ad Appiano Gentile per iniziare i lavori post Bayern Monaco. La squadra di Simone non vuole perdere - Leggi su Inter-News ... (inter-news.it)

Sky – Inter già oggi ad Appiano: le ultime su Dimarco e quando può tornare Taremi - Inter subito in campo oggi ad Appiano Gentile, all'indomani della vittoria per 2-1 di Monaco: le novità su Dimarco e Taremi ... (fcinter1908.it)

Inter, rifinitura ad Appiano Gentile in vista del Bayern: personalizzato per Dimarco - L'Inter si prepara al meglio per la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco ... (calcioweb.eu)