Appalti dell' Ulss 3 logistica in stato di agitazione | Contratto peggiorativo

stato di agitazione per i lavoratori e le lavoratrici della società Logos, che opera per conto dell'Ulss 3 Serenissima, fornendo i servizi di stoccaggio, fornitura e consegna di farmaci all'interno della stessa. Lo stato di agitazione è già attivo, dall'8.

La Cgil in campo per la sanità delle Ulss 3 e Ulss 4 - come la Ulss 3 Serenissima e la Ulss 4 Veneto Orientale. Un impegno che è iniziato nel mese di marzo e che è terminato in questi giorni ed ha voluto attirare l’attenzione della Regione Veneto ... (quotidianosanita.it)

