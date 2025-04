Puntomagazine.it - Aperture di primavera a Palazzo Reale di Napoli e Villa Pignatelli

Un calendario ricco di iniziative e di sconti per visitare i due siti.ospita la conferenza dei ministri dell’interno del Mediterraneo, 9 aprile 2025 – Con lasi prevede un calendario di offerte per i visitatori didie del museo Diego AragonaCortes, alla Riviera di Chiaia, constraordinarie, gratuità e sconti sui biglietti di ingresso.Fatta eccezione per i giorni 11 e 12 aprile in cuisarà chiuso al pubblico perché ospiterà la conferenza dei Paesi del Med 5 (Cipro, Grecia, Italia, Spagna e Malta) con Ministri dell’interno, l’offerta al pubblico del mese di aprile sarà ampliata e conveniente.Nei giorni Pasqua e del Lunedì dell’Angelo (20 e 21 aprile) ildie il Museo Diego AragonaCortes saranno aperti al pubblico ai consueti costi e orari di apertura.