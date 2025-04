Bollicinevip.com - Aperiviaggi Voucher, Milano ospita design e benessere

Il ritorno dell’al Palazzo Biandrà il 10 aprile 2025Domani, giovedì 10 aprile 2025, a partire dalle ore 18, l’eventofarà il suo ritorno in una delle location più suggestive di, Palazzo Biandrà, sede della Banca Mediolanum, a pochi passi dal Duomo di. Questo evento si svolgerà in occasione del Salone Internazionale del Mobile 2025, ed è un appuntamento che vedrà l’incontro tra il mondo dele quello del.L’evento è stato ideato da Anna Di Maria e Paky Arcella, ed è organizzato in collaborazione con Libera ADV e il Circolo B2B, fondato e presieduto da Flavio Assi.Relatori e partecipanti rinomatiDurante l’evento, si assisterà ad interventi di esperti di rilevanza internazionale, tra cui Lilly Mercury, architetto di fama internazionale, Marco Missaglia, medico specializzato in scienza dell’alimentazione e endocrinologia sperimentale, Walter Canziani, biologo sanitario e esperto in medicina antiaging, e Piero Maruca, cofondatore di Farmacqua.