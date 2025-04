Anziano solo in casa cade trovato in stato confusionale | si indaga

Nel pomeriggio a Fontanarosa, a seguito di segnalazione da parte di alcuni vicini, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai Vigili del Fuoco, sono intervenuti presso l'abitazione di un 75enne. L'anziano, trovato in stato confusionale dopo una caduta da circa tre metri, è stato trasportato presso l'ospedale di Avellino. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri che hanno interessato anche i competenti servizi sociali.

