Ilrestodelcarlino.it - Anziano sequestrato in casa: picchiato per una vendetta

Non si sarebbe trattato di un agguato a scopo di rapina ma, quanto più, di una sorta di. Questo – da quanto emerge – l’obiettivo dell’ignoto balordo che, l’altra sera, in via Taglio, ha aggredito un 75enne. Un episodio che ha inevitabilmente scioccato la città e in particolare il centro storico per il contesto e la brutalità con cui è stato effettuato. Infatti l’è statoall’interno del proprio appartamento per poi essere pestato a sangue e legato ad una sedia. E’ stata la sorella dell’uomo a chiamare i soccorsi, dal momento che il fratello non rispondeva al telefono da tempo. Pare che lo stesso, infatti, avesse già espresso i propri timori all’interno della famiglia dal momento che, da qualche giorno, ignoti suonavano al campanello dell’abitazione del 75enne per poi restare in silenzio e sparire nel nulla.