Anziani truffati con il finto incidente 77 arresti in tutta Italia dopo le indagini coordinate da Genova

Ilgiornaleditalia.it - Anziani truffati con il finto incidente, 77 arresti in tutta Italia dopo le indagini coordinate da Genova Leggi su Ilgiornaleditalia.it Colpiti i vertici e i membri operativi della rete criminale che si trovava in Campania. Recuperati soldi e gioielli per un valore di quasi due milioni di euro Una operazione condotta dalla polizia ha smantellato una vasta rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103 truffe ai

Truffe agli anziani, presa la gang del finto incidente: colpi per 2 milioni di euro da Napoli a Genova. La trappola del finto incidente: anziani truffati da sedicenti carabinieri. Tentano di truffare un'anziana con il trucco del finto incidente: uno in manette, l'altro ricercato. Nuovi tentativi di truffa ai danni degli anziani, sindaco lancia un allarme sui social. Truffa del falso incidente: rubati 1500 euro a un'anziana. Dalla Campania a Meldola per raggirare anziani, ma la truffa del finto incidente ha un colpo di scena: arrestati. Ne parlano su altre fonti

Truffe agli anziani, presa la gang del "finto incidente": colpi per 2 milioni di euro da Napoli a Genova - Un’organizzazione criminale specializzata nelle truffe agli anziani è stata sgominata dalla squadra mobile di Genova, al termine di un’indagine che ha coinvolto ... (ilmessaggero.it)

Truffavano gli anziani chiedendo soldi per “salvare” i loro figli: smantellata maxi rete criminale. 22 arresti - La rete criminale, con base base logistica nel Napoletano, è accusata di aver commissionato 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia: ecco come agivano ... (ilfattoquotidiano.it)

La trappola del finto incidente: anziani truffati da sedicenti carabinieri - Denunciate quattro persone Nei giorni scorsi, i militari della Stazione Carabinieri di Montegiorgio hanno concluso con successo un’articolata attività d’indagine denunciando alla Procura della Repubbl ... (msn.com)