Anziani truffati al telefono maxi operazione in tutta Italia | coinvolto anche il Barese

anche Bari tra le città in cui si è svolta un'operazione che ha sgominato una presunta associazione criminale, attiva su tutto il territorio nazionale, dedita alle truffe agli Anziani. Le indagini, coordinate dalla Procura di Genova e condotte dalla Squadra Mobile del capoluogo ligure, hanno. Baritoday.it - Anziani truffati al telefono, maxi operazione in tutta Italia: coinvolto anche il Barese Leggi su Baritoday.it C'èBari tra le città in cui si è svolta un'che ha sgominato una presunta associazione criminale, attiva su tutto il territorio nazionale, dedita alle truffe agli. Le indagini, coordinate dalla Procura di Genova e condotte dalla Squadra Mobile del capoluogo ligure, hanno.

Anziani truffati al telefono, maxi operazione in tutta Italia: coinvolto anche il Barese. Truffa del finto nipote: anziana raggirata ad Altino. Una telefonata e scatta la truffa: come funziona il "call center" dei raggiri agli anziani. La fabbrica delle truffe. Mandano il curriculum e cadono nella trappola. Truffe agli anziani a Roma, un altro colpo a Trastevere con il trucco della rapina e la telefonata del finto carabiniere. Tenta una truffa a un'anziana ma trova i carabinieri dietro la porta di casa: denunciato napoletano in trasferta. Ne parlano su altre fonti

Anziani truffati al telefono, maxi operazione in tutta Italia: coinvolto anche il Barese - Le indagini sono stare avviate nel giugno del 2023 a seguito di una denuncia di un'anziana di Genova. Complessivamente sarebbero 103 gli episodi criminosi accertati ... (baritoday.it)

Si fingono carabinieri al telefono: anziani truffati. Le vittime vanno in caserma e si trovano le case ripulite - Sondrio – Dopo l’ondata di furti in abitazione, tornano le truffe telefoniche con una nuova modalità. Nei casi più recenti i malviventi si sono spacciati per carabinieri che invitano chi ... (msn.com)

"Signora, sono il tenente, deve pagare 16.800 euro". "Sì, faccio subito": la banda delle 103 truffe al telefono - L'operazione da Genova a Napoli: gli anziani le vittime preferite dalla rete criminale. Coinvolti circa 300 agenti di polizia ... (today.it)