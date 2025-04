Anziani raggirati una telefonata di appena tre minuti per portare via tutto | Ascolta l' audio della truffa

truffatori specializzata nelle truffe agli Anziani. Ecco come agivano: chiamavano fingendosi carabinieri, minacciavano pesanti pene detentive. Nell'audio "il copione" studiato nel dettaglio, la paura delle vittime, il pianto della signora anziana preoccupata delle sorti di uno dei suoi figli che raccontavano i truffatori era rimasto coinvolto in un incidente e avrebbe dovuto sborsare oltre 16mila euro per evitare conseguenze peggiori. I malviventi non sapevano che la polizia li aveva individuati e li intercettava: questa è una delle 103 le truffe accertate in tutta Italia dalla squadra mobile di Genova che ha fatto scattare 22 arresti e 55 misure restrittive soprattutto a Napoli e Caserta.

