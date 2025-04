, ospite a La Volta Buona nella puntata di mercoledì 9 aprile, è intervenutoper loindidi Spagna: "Ha messo in chiaro che è una belladei tempi moderni e questo mette la parola fine alla storia".

Antonio Caprarica sulla polemica per lo scatto della principessa Leonor in bikini: "È una ragazza moderna".

Lite Caprarica-Tarquinio: “Mi hai dato del guerrafondaio per anni”.

Leonor di Spagna paparazzata in costume, le critiche per la foto al mare: "Le principesse non sono intoccabili".

"A Ballando con le stelle rissa sfiorata tra Mammucari e Caprarica".

‘Ballando’, “rissa” dietro le quinte tra Mammucari e Caprarica: la versione di Milly Carlucci.

Caprarica sul caso-Geolier: "Ma quale razzismo? Tutti impazziti, polemica idiota".