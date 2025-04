Anticipazioni Chi l’ha visto? del 9 aprile ancora dubbi su Andrea Prospero e Pierina Paganelli

l'ha visto? in onda il 9 aprile, come sempre, in prima serata su Rai3. Federica Sciarelli è pronta a tornare sul caso di Andrea Prospero, il ragazzo presumibilmente indotto al suicidio su cui ancora si indaga, tra nuovi colpi di scena e "personaggi" discutibili. Spazio ancora alla tragica vicenda di Pierina Paganelli, assassinata nell'ottobre 2023, e al caso di Gianpaolo Filippini, uomo scomparso ormai quasi da un mese da Abbiategrasso.Il caso di Andrea Prospero e la pista ossicodoneLa nuova puntata di Chi l'ha visto? torna sul caso di Andrea Prospero, il giovane studente di informatica trovato senza vita lo scorso 29 gennaio a Perugia. Una morte che ha scosso la città e non solo, sulla quale continua ad aleggiare il mistero, specialmente dopo l'insorgere del presunto legame con la diffusione in rete di alcune ricette contraffatte.

