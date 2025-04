Zon.it - Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 9 Aprile 2025

Leggi su Zon.it

: una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 9R.J. interroga Luna dopo che ha ricevuto una telefonata inquietante, anche se lei minimizza la questione, riflettendo sulla donna misteriosa che le ha intimato di stare lontana dalla Forrester. Più tardi, R.J. si apre con Luna, confessando che lei lo ispira e che desidera approfondire la loro conoscenza.Rena Sofer- Filmografia parzialeCinemaUna estranea fra noi (A Stranger Among Us), regia di Sidney Lumet (1992)I babysitter (Twin Sitters), regia di John Paragon (1994)Nightmare Street, regia di Colin Bucksey (1998)Tentazioni d’amore (Keeping the Faith), regia di Edward Norton (2000)Traffic, regia di Steven Soderbergh (2000)March, regia di James P.