Annunciato il primo film animato su Predator (ed è incredibile)

Sta per arrivare un evento imperdibile per gli appassionati di fantascienza e animazione.: Killer of Killers, ilambientato nell’universo dei temibili Yautja, debutta il 6 giugno su Hulu (e su Disney+ Star in Italia e nei territori internazionali). Diretto da Dan Trachtenberg, già acclamato per Prey, il progetto promette di espandere il franchise in modo audace e originale. In questo nuovo capitolo, la caccia si fa globale e storica, attraversando epoche diverse e mettendo alla prova i più grandi guerrieri della storia umana contro i leggendari cacciatori alieni.Nel trailer rilasciato da Hulu,: Killer of Killers si presenta come un’antologia animata dall’impatto visivo potente, in cui l’azione si sviluppa su tre archi narrativi distinti ma uniti da un filo conduttore letale: la caccia.