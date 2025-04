Annullata multa dell' autovelox di Riese Pio X Comune condannato a risarcire

multata dall'autovelox di via Kenney a Riese Pio X, si è vista accogliere il ricorso presentato dal Giudice di Pace di Treviso. L'Amministrazione del Comune della Castellana è stata condannata al risarcimento delle spese sostenute dalla ricorrente, sostenuta dall'associazione. Trevisotoday.it - Annullata multa dell'autovelox di Riese Pio X, Comune condannato a risarcire Leggi su Trevisotoday.it Una automobilista,ta dall'di via Kenney aPio X, si è vista accogliere il ricorso presentato dal Giudice di Pace di Treviso. L'Amministrazione dela Castellana è stata condannata al risarcimentoe spese sostenute dalla ricorrente, sostenuta dall'associazione.

Annullata multa dell'autovelox di Riese Pio X, Comune condannato a risarcire. Autovelox non omologato: annullata nuova multa. Il Comune di Riese dovrà pagare le spese. Treviso, il presidente dell'associazione contraria agli autovelox batte il Comune di Riese: «Multa annullata e togliere quel dispositivo». Multa annullata per il Presidente di Altvelox: il giudice contesta l'autovelox di Riese Pio X. Presidente di Altvelox sanzionato dall'autovelox di Riese Pio X, il giudice di pace annulla la multa. Autovelox della discordia, il giudice annulla la multa comminata al presidente dell'associazione Altvelox. Ne parlano su altre fonti

Autovelox non omologato: annullata nuova multa. Il Comune di Riese dovrà pagare le spese - RIESE PIO X - Il Giudice di pace di Treviso ha annullato oggi una nuova sanzione elevata tramite autovelox fisso dalla polizia locale dell’Unione dei Comuni della Marca occidentale per ... (ilgazzettino.it)

Autovelox e caos normativo: a Marsala può essere omologato. Annullata una mega multa a Castellammare - L’autovelox di Marsala, il moderno Autoscan, installato da tempo in via Mazara è nelle stesse condizioni di tutti gli autovelox italiani e cioè “sub iudice”, perchè al momento c’è ancora confusione tr ... (tp24.it)

Il pasticcio autovelox, giudice cancella la multa: vince l’automobilista. ‘Questione controversa’ - La sanzione per eccesso di velocità fatta in via Bologna. Comune condannato a pagare le spese legali. “Senza omologazione c’è incertezza” ... (msn.com)