Anne Hathaway a Favignana saluta i fan in italiano | Ciao buon pomeriggio VIDEO

Anne Hathaway ha sorpreso gli abitanti di Favignana, cittadina in cui si trova per girare The Odyssey di Christopher Nolan, fermandosi per strada per una sessione di selfie e VIDEO, mostrando un impeccabile, seppur basico, italiano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @cinemaserietv.itL’attrice ha salutato i presenti, augurando loro una buona giornata, con un aperto sorriso: lo stesso sfoggiato pochi giorni fa da Robert Pattinson, intercettato in un noto ristorante della località siciliana, dove aveva cenato con Tom Holland. Presto, le riprese dell’epica trasposizione omerica di Nolan si sposteranno alle Egadi, dopo aver toccato Malta e la Grecia.L’affinità della star hollywoodiana con l’Italia – esemplificata da VIDEO come quelli in cui Hathaway ripete a favore di camera la sua ‘parola italiana preferita’ – getta le radici nella lunga e complicata liaison amorosa con l’imprenditore pugliese Raffaele Follieri, iniziata nei primi anni 2000 e finita in una tragicomica farsa degna delle migliori commedie del nostro cinema<!







