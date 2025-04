Angelo Madonia | Ho chiuso con Ballando con le Stelle Amici? Si andrei

Angelo Madonia ha chiuso un importante capitolo della sua carriera, ossia quello vissuto a “Ballando con le Stelle”. Il ballerino, però, non si è fermato, decidendo di buttarsi su nuovi progetti come quello di ‘Passi di Vita’, un podcast aperto da poco e dedicato al mondo della danza. Nonostante sia impegnato .L'articolo Angelo Madonia: “Ho chiuso con Ballando con le Stelle. Amici? Si, andrei” Leggi su Dailynews24.it Solo pochi mesi fahaun importante capitolo della sua carriera, ossia quello vissuto a “con le”. Il ballerino, però, non si è fermato, decidendo di buttarsi su nuovi progetti come quello di ‘Passi di Vita’, un podcast aperto da poco e dedicato al mondo della danza. Nonostante sia impegnato .L'articolo: “Hoconcon le? Si,

Angelo Madonia: «Con Sonia va molto bene, mi ha migliorato. Tornare a Ballando? No, ma andrei ad Amici a fare. Angelo Madonia: «Sonia Bruganelli mi ha migliorato. Ballando? Con la danza ho chiuso un cerchio, ma Amici mi p. Angelo Madonia: "Ho chiuso il cerchio come ballerino. Non tornerei a Ballando, mi piacerebbe Amici". Amici 24, Angelo Madonia allo scoperto con Maria De Filippi: l’appello e due ipotesi per lo show. Chi è Angelo Madonia, ballerino a Ballando con le stelle e fidanzato di Sonia Bruganelli. Angelo Madonia: «Amo Sonia Bruganelli. C'è ancora chi spera che torni con Paolo Bonolis, ma lui non è un fantasma nella nostra relazione. Ne parlano su altre fonti

Angelo Madonia: “Con la danza ho chiuso un cerchio”, poi si candida per Amici - Angelo Madonia rivela: "Con la danza ho chiuso un cerchio", poi annuncia "Ad Amici andrei volentieri". Scopri i dettagli. Dopo l'esperienza a Ballando con le stelle, conclusasi nel corso dell'ultima e ... (msn.com)

Angelo Madonia: “Ho chiuso il cerchio come ballerino. Non tornerei a Ballando, mi piacerebbe Amici” - In un'intervista Angelo Madonia parla della sua esperienza a Ballando con le stelle e rivela quali sono le sue intenzioni future: "Ho quasi 41 anni ... (fanpage.it)

Angelo Madonia: «Sonia Bruganelli mi ha migliorato. Ballando? Con la danza ho chiuso un cerchio, ma Amici mi piacerebbe» - Dopo la rocambolesca uscita di scena da Ballando con le stelle Angelo Madonia ha voltato pagina: si è preso una pausa dalla danza e ha iniziato a lavorare a progetti legati al ballo ma ... (msn.com)