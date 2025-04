Ilfattoquotidiano.it - Angelica Schiatti si ritira dalla giustizia riparativa contro Morgan: “Uno strumento per prendere tempo, è sfinimento. Tutelato più l’imputato che la vittima”

Nuovo tassello nella causa tra. L’ex fidanzata del cantautore nel 2020 ha fatto scattare una denuncia per stalking e diffamazioni aggravati. Una vicenda che è stata raccontata da Selvaggia Lucarelli sulle pagine de Il Fatto Quotidiano. Lo scorso settembre il giudice del Tribunale di Lecco aveva acconsentito al programma diripartiva, ossia un tentativo di conciliazione tra le parti. Fino a ieri quando laha deciso dirsi dal programma, dichiarando su Il Messaggero attraverso la sua avvocata Maria Nirta: “Si sta usando lacomeperprima di cominciare un processo, come se cinque anni non fossero già abbastanza e come se mi si volesse portare allo”.E ancora: “In questi lunghissimi anni non è stato fatto niente a mia tutela, l’ennesima delusione di un sistema che ha semprepiùdella”.