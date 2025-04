Andrea Todisco del Cus Cassino vince i campionati regionali dei 10 000 metri su pista

Andrea Todisco, atleta talentuoso del Cus Cassino, sabato scorso a Colleferro, ha vinto i campionati regionali Assoluti dei 10.000 metri su pista. La corsa del campione regionale, primo nella sua categoria "Promesse" e primo in assoluto, non si ferma qui. Andrea il prossimo 27 aprile sarà a.

Andrea Todisco, del Cus Cassino, vince i campionati regionali dei 10.000 metri su pista. Festa del Cross a Cassino. Colleferro, un sabato tra 10mila e.... L'orgoglio di Cassino: Andrea Todisco brilla a Varsavia. Venafro Half Marathon: domani e’ il grande giorno. Ci saranno 465 iscritti al via.. Pescosolido, il cross accende la domenica. Ne parlano su altre fonti

