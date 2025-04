Oasport.it - Andrea Tafi: “I ricordi della Roubaix ’99. Pogacar attenda le mosse di Van der Poel, Ganna è pronto”

A pochi giorni dalla Parigi-, abbiamo parlato con, professionista dal 1988 al 2005, con un bilancio di 30 vittorie di peso, tra le quali spiccano la Parigi-1999 (in maglia Mapei), la sua gara prediletta con all’attivo 13 partecipazioni, un 2°, un 3° e un 5°posto, il Giro delle Fiandre (è l’unico italiano presente nell’albo d’oro di Giro delle Fiandre e, ndr), il Giro di Lombardia e la Rochester Classic.Non è da tutti vincere Fiandre,e Lombardia, perché sono Classiche Monumento che richiedono caratteristiche molto diverse. Tu però ce l’hai fatta. Può farcela anchesin da domenica?“Per me, se lui ha deciso di correre la, è perché si sente di poterla vincere, è in grande condizione e vuole confrontarsi con gli altri. Sono convinto che domenicapossa fare grandissime cose.