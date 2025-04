Quotidiano.net - Andrea Sempio: indagato per il delitto Poggi, fiducia nella magistratura

"Sono tranquillo e non ho nulla da temere". E' quello che va ripetendodalla Procura di Pavianuova indagine suldi Chiara, a Massimo Lovati, il legale che lo difende con Angela Taccia., come ha riferito Lovati, "ha" ed è "sereno" in quanto non ha alcuna responsabilità nell'omicidio per cui oggi, davanti al gip Daniela Garlaschelli, si è aperto l'incidente probatorio: "c'è stato un colpo di scena - ha aggiunto - perché i pm hanno ricusato il perito, il professor Emiliano Giardina. La giudice si è riservata, ma quasi certamente ne nominerà uno nuovo".