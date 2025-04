Andrea Purgatori parla il figlio Edoardo | Da quando non c’è più mi sento più libero di sbagliare

Leggi su Open.online

, come molti genitori, per suoavrebbe preferito un futuro più “normale”. Infatti, racconta al Corriere della Sera, 36 anni,del noto giornalista scomparso nel 2023, «dissi a papà che volevo fare l’attore, mi rispose: “Sei un coglione, devi fare l’università”. Mi iscrissi alla facoltà di Scienze politiche, che ho mollato dopo tre mesi e lui mi dette del folle. ma poi, per divertirsi, l’attore l’ha fatto più volte anche lui!». Un rapporto quello tra padre ein realtà molto lontano dalla conflittualità: «Indubbiamente era una figura paterna forte e da ragazzo cercavo la sua approvazione. In seguito è diventato il mio consigliere eho iniziato il mio percorso mi comunicava dubbi e incertezze, temendo che qualcuno potesse pensare che fossi un raccomandato.