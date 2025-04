Andrea Purgatori parla il figlio Edoardo | Da quando non c’è più mi sento libero di sbagliare

Andrea Purgatori, come molti genitori, per suo figlio avrebbe preferito un futuro più "normale". Infatti, racconta al Corriere della Sera Edoardo Purgatori, 36 anni, figlio del noto giornalista scomparso nel 2023, «quando dissi a papà che volevo fare l'attore, mi rispose: "Sei un coglione, devi fare l'università". Mi iscrissi alla facoltà di Scienze politiche, che ho mollato dopo tre mesi e lui mi dette del folle. ma poi, per divertirsi, l'attore l'ha fatto più volte anche lui!». Un rapporto quello tra padre e figlio in realtà molto lontano dalla conflittualità: «Indubbiamente era una figura paterna forte e da ragazzo cercavo la sua approvazione. In seguito è diventato il mio consigliere e quando ho iniziato il mio percorso mi comunicava dubbi e incertezze, temendo che qualcuno potesse pensare che fossi un raccomandato.

