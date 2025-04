Cinemaserietv.it - Andrea Pucci si è operato e torna sul palco: “Il mio recupero siete voi”

Leggi su Cinemaserietv.it

si lascia alle spalle il malore che lo ha colpito a fine marzo ed è pronto are sul, dopo essere stato sottoposto ad un intervento alle coronarie, dal quale si sta riprendendo egregiamente. Il comico aveva sospeso e rinviato a data da destinarsi le sue esibizioni proprio a causa delle sue condizioni di salute, ma nell’ultimo video condiviso su Instagram spiega che questo weekend tornerà sula Bassano del Grappa. Per un motivo semplice: a contatto con il suo pubblico ilsarà più efficace. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@realofficial)Nel suo ultimo video condiviso su Instagram, il comico 59enne ha spiegato a tutti coloro che si sono interessati alla sua salute.“Mi hanno scritto migliaia di messaggi, quando riprendi? Allora, ho una notizia per voi: ho fatto il tagliando, mi hanno messo a posto le coronarie, l’intervento è stato fatto una settimana fa, mi sento meglio, sto facendo un grandema ho scoperto che il veroper la mia salutevoi, perché io senza di voi crollo.