Ilgiorno.it - Andrea Pucci e l’intervento dopo il malore sul palco: “Ho fatto il tagliando. Mi hanno messo a posto le coronarie”

Milano, 9 aprile 2025 – “Questo è il classico video che è giusto fare per tutti coloro che fino oggi si sono interessati della mia salute, scrivendomi migliaia di messaggi e chiedendomi quando avrei ripreso. Ecco questa è la notizia: miil, mile”. Con queste parole il comico milaneseha aggiornato attraverso i social i suoi fan,ilsuldel Gran Teatro PalaGalassi a Forlì, lo scorso 28 marzo. Ilsula teatro: “Non riesco ad andare avanti” Il popolare monologhista, reso famoso dai successi televisivi di ‘Colorado’, aveva portato a Forlì lo show ‘30 anni. e non sentirli’, quando –circa mezz’ora dall’inizio dello spettacolo – si è interrotto: “Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti.