Andò porta Bergman allo Storchi | ’Sarabanda’ un inferno familiare

È una danza di sentimenti e di risentimenti lache Ingmarportò sullo schermo nel 2003, in quello che è considerato il suo film - testamento, "un universo di ferite e di rancori che venne girato con una telecamera digitale ma che fin da subito mi è sembrato anche uno straordinario lavoro teatrale", spiega il celebre regista Roberto, direttore del Teatro di Napoli, che firma la messa in scena del testo diche vedremo da domani a domenica 13 aprile al teatrodi Modena. Alla ribalta un cast di grandi protagonisti, Renato Carpentieri e Alvia Reale (che interpretano i personaggi che nel film furono di Erland Josephson e Liv Ullmann) con Elia Schilton e Caterina Tieghi. La sarabanda era una danza per coppie che addirittura venne ritenuta lasciva nella Spagna del XVI secolo: in ogni movimento ‘dialogano’ due strumenti musicali.