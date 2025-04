Ancora un drammatico incidente sul lavoro | operaio cade dal tetto di un’azienda Arriva l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza a Roma E’ accaduto nel pomeriggio a Borgo anta Maria

lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi alla periferia di Latina, nei pressi di Borgo Santa Maria. Il dramma si è consumato all'interno di una cantina della zona, dove un operaio di una ditta esterna stava lavorando alla sostituzione delle coperture dei capannoni industriali.Secondo le prime informazioni raccolte, l'uomo sarebbe caduto da un'altezza considerevole, riportando traumi gravi. Le cause esatte della caduta sono Ancora da chiarire.L'intervento dei soccorsi: trasferimento in eliambulanza nella CapitaleSubito dopo l'incidente è scattato l'allarme: i sanitari del 112 sono Arrivati tempestivamente sul posto e, viste le condizioni critiche del lavoratore, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto d'urgenza in un ospedale di Roma.

