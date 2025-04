Ancora un caso scommesse maxi squalifica UFFICIALE

Le scommesse sono una piaga del nostro tempo, e sono tornate ad esserlo dello sport. In particolare del calcio, dove dopo i casi riguardanti Tonali e Fagioli, ne è esploso un altro che tocca la cadetteria e pure la Serie A.Già, perché parliamo della brutta vicenda che ha come protagonista Mamadou Tounkara, due presenze in Serie A con la Lazio tra la stagione 2013/2014 e quella 2016/2017. Oggi l'attaccante con doppio passaporto, spagnolo e senegalese, è senza squadra dopo che il Guidonia (primo nel Girone G di Serie D) ha rescisso il contratto in conseguenza alla squalifica di 10 mesi inflittagli dal Tribunale federale per scommesse illecite. Leggi su Sportface.it La Procura tira fuori le trascrizioni delle chat: "Fratello, se entri mi serve un giallo". Violato l'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva

