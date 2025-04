Ancora un accoltellamento a Civita Castellana ferito un giovane

Ancora un grave episodio di violenza a Civita Castellana. Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 9 aprile, una lite degenerata è culminata in un accoltellamento.Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 14 un gruppo è venuto alle mani nei pressi del bar in via della Repubblica, in centro.

